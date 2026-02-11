Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Suspeitas de que Vivi está viva reacendem traição, segredos e guerra pelo dinheiro

  • Há 2h e 29min
Em «Terra Forte», Glória (Maria João Pinho) conta a Marcus (Vitor Hugo) que Armando (Ricardo Carriço) está apaixonado por uma mulher da idade de Vivi (Sofia Nicholson), reforçando a suspeita de que Vivi esteja viva.

Glória sugere a Marcus que Vivi pode ter fingido a própria morte para salvar a família da falência.

Marcus e Glória concluem que Vivi pode estar viva. Marcus declara continuar a amar Glória e os dois envolvem-se novamente às escondidas.

Marcus admite a Glória que Vivi estar viva é uma péssima notícia por causa do dinheiro do seguro. Glória afasta-se, revoltada com a frieza dele.

Recorde-se que a relação de Marcus e Glória tem estado tremida:

