Vem aí em «Terra Forte»: Vivi deixa Marcus a sangrar para proteger Armando

Em «Terra Forte», Vivi (Sofia Nicholson) está de volta do jogo da caça ao tesouro para Gui quando Marcus toca à porta. Vivi foge disparada. Marcus (Vitor Hugo) diz a Armando (Ricardo Carriço) que pelos vistos não é a só a ele que ele conhece da sua família. Armando e Jennifer olham-no confusos. Marcus confronta Armando por andar a pagar a Babi (Melissa Matos) para se enrolar com ele, dizendo agora perceber por que ele se meteu no assunto do dinheiro dos seguros de Vivi. Armando pergunta-lhe o que afinal quer dele. Marcus diz-lhe ter vindo ali negociar com ele.
Armando acusa Marcus de ter sido por causa de ele não ter dado a melhor educação a Babi que ela se meteu naquela vida de ganhar dinheiro a troco de sexo. Marcus atira-se a ele, furioso. Vivi surge e atinge Marcus na cabeça para proteger Armando. Marcus cai inanimado, deixando-os aflitos.
Vivi diz a Armando que teve de fazer aquilo por achar que Marcus ia ser mais forte que ele e fazer-lhe mal. Jennifer, percebendo que Marcus é o marido de Vivi, diz-lhe para sair dali antes que ele a veja, indo dizer que foi ela que o agrediu para proteger o patrão. Vivi assente, saindo disparada.
Jennifer amarra Marcus, dizendo a Armando ser mais seguro para ele fazerem isso. Jennifer diz ao patrão ir fingir que foi ela que o atacou para proteger Vivi. Marcus desperta, ficando atónito a olhar para ambos. Jennifer diz a Marcus que teve mesmo de amarrá-lo antes que ele matasse Armando. Marcus avisa que vai fazer queixa deles à polícia por agressão, sendo isso que diz aos paramédicos quando eles chegam.
De relembrar que Vivi e Armando têm uma ligação especial: