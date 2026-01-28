Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi deixa Marcus a sangrar para proteger Armando

  • TVI Novelas
  • Hoje às 11:27
Vem aí em «Terra Forte»: Vivi deixa Marcus a sangrar para proteger Armando - TVI
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «Terra Forte», Vivi (Sofia Nicholson) está de volta do jogo da caça ao tesouro para Gui quando Marcus toca à porta. Vivi foge disparada. Marcus (Vitor Hugo) diz a Armando (Ricardo Carriço) que pelos vistos não é a só a ele que ele conhece da sua família. Armando e Jennifer olham-no confusos. Marcus confronta Armando por andar a pagar a Babi (Melissa Matos) para se enrolar com ele, dizendo agora perceber por que ele se meteu no assunto do dinheiro dos seguros de Vivi. Armando pergunta-lhe o que afinal quer dele. Marcus diz-lhe ter vindo ali negociar com ele. 

Armando acusa Marcus de ter sido por causa de ele não ter dado a melhor educação a Babi que ela se meteu naquela vida de ganhar dinheiro a troco de sexo. Marcus atira-se a ele, furioso. Vivi surge e atinge Marcus na cabeça para proteger Armando. Marcus cai inanimado, deixando-os aflitos.  

Vivi diz a Armando que teve de fazer aquilo por achar que Marcus ia ser mais forte que ele e fazer-lhe mal. Jennifer, percebendo que Marcus é o marido de Vivi, diz-lhe para sair dali antes que ele a veja, indo dizer que foi ela que o agrediu para proteger o patrão. Vivi assente, saindo disparada.

Jennifer amarra Marcus, dizendo a Armando ser mais seguro para ele fazerem isso. Jennifer diz ao patrão ir fingir que foi ela que o atacou para proteger Vivi. Marcus desperta, ficando atónito a olhar para ambos. Jennifer diz a Marcus que teve mesmo de amarrá-lo antes que ele matasse Armando. Marcus avisa que vai fazer queixa deles à polícia por agressão, sendo isso que diz aos paramédicos quando eles chegam.

De relembrar que Vivi e Armando têm uma ligação especial:

Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Plano cruel para destruir e desmascarar Maria de Fátima está em marcha

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Em fúria, Rufino confronta Manuel e faz uma exigência séria

Terra Forte
Hoje

Terra Forte: Sammy cede a pedido desesperado de Rosa Maria

Terra Forte
Ontem

Terra Forte- Rosinha fica aterrorizada: «Nunca vou estar bem com uma notícia dessas»

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Flor deixa António incrédulo ao contar que vai ser empregada da mansão

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Dani e Dudu desentendem-se a sério

Terra Forte
Ontem
Mais Terra Forte

Mais Vistos

Noivo de Maria Botelho Moniz leva o filho a um lugar marcante: «Foi especial vê-lo chegar»

4 ago 2025
1

Vem aí em «Amor à Prova»: Afinal, Melanie anda a mentir a todos

Amor à Prova
Hoje
2

Filho de Maria Botelho Moniz vive momento de grande felicidade: «Aquele brilho nos olhos»

seg, 26 jan
3

“É perigosíssimo”: Catarina Siqueira deixa alerta sério a todos os pais

Ontem
4

Vem aí em «Terra Forte»: Plano cruel para destruir e desmascarar Maria de Fátima está em marcha

Terra Forte
Hoje
5

Vem aí em «Terra Forte»: Flor anuncia querer metade da fortuna. Mas, há mais

Terra Forte
11 nov 2025
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi deixa Marcus a sangrar para proteger Armando

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Amor à Prova»: Afinal, Melanie anda a mentir a todos

Amor à Prova
Hoje

«Ainda não acabou»: Nic Von Rupp deixa aviso sobre a tempestade com imagens de fazer tremer

Hoje

“Apelo urgente”: Rita Salema faz pedido de ajuda e deixa alerta

Hoje

«Gosto tanto de ti»: Diogo Amaral emociona mulher especial e não é Jessica Athayde

Amor à Prova
Hoje

Vem aí em «Amor à Prova»: Bruno vira-se contra Cris?

Amor à Prova
Hoje
FORA DO ECRÃ

«A melhor escolha da nossa vida»: A decisão de Madalena Aragão e João Neves que os vai unir para sempre

A Fazenda
Hoje

Ao fim de 15 anos juntos, Sara Barradas e José Raposo tomam decisão: «A chorar por dentro»

Hoje

Bárbara Norton de Matos alvo de ataques e ameaças após opinião polémica: «Chocada»

Hoje

«Gosto tanto de ti»: Diogo Amaral emociona mulher especial e não é Jessica Athayde

Amor à Prova
Hoje

“Apelo urgente”: Rita Salema faz pedido de ajuda e deixa alerta

Hoje

«Ainda não acabou»: Nic Von Rupp deixa aviso sobre a tempestade com imagens de fazer tremer

Hoje
Mais Fora do Ecrã