Vem aí em «Terra Forte»: Vivi e Armando beijam-se pela primeira vez?

Em «Terra Forte», Armando (Ricardo Carriço) avisa Marcus (Vitor Hugo) que é ele quem vai ficar em sarilhos se chamarem a polícia por ser ele quem invadiu a sua casa, além dos antecedentes que já tem com eles. Marcus sai fulo a avisar Armando não ir cumprir o acordo que fizeram.

Armando diz a Jennifer que ela merece uma recompensa por ter protegido Vivi (Sofia Nicholson) de ser apanhada ali por Marcus. Vivi entra, estacando em choque por perceber que Armando já sabe quem ela é. Armando diz a Vivi que acabaria por descobrir quem ela era com aquele encontro que ela teve com Marcus.

Vivi chora desiludida sem aceitar que Marcus a tenha enganado tanto. Armando sossega a dizer que Marcus vai ter de respeitar o documento que assinaram em que ele prescinde do dinheiro dos seguros dela. Armando volta a elogiar Vivi por ter sido capaz de prescindir da sua própria vida para ajudar a família, aproximando-se derretido dela para a beijar.

De recordar que Armando já não consegue esconder o que sente: