Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi e Armando beijam-se

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 55min
Vem aí em «Terra Forte»: Vivi e Armando beijam-se
Em «Terra Forte», Vivi (Sofia Nicholson) despede-se emocionada de Gui e avisa Armando (Ricardo Carriço) que regressará a casa. Armando fica abatido.

Armando confessa a Vivi que lhe custa muito perdê-la e admite que ela se tornou mais do que uma amiga. Vivi fica surpreendida.

Armando admite a Vivi que já não imagina a vida sem ela e pergunta se existe a hipótese de algo entre os dois.

Vivi diz a Armando que não lhe pode prometer nada de momento, mas garante que nunca voltará para Marcus (Vitor Hugo). Beija-o em agradecimento, deixando-o radiante.

Terra Forte

