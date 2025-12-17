Vem aí em «Terra Forte»: Vivi espia momento íntimo da filha com Armando

Em «Terra Forte», Babi (Melissa Matos) fala com Eva (Josefine Winkler) ao telefone sobre o desaparecimento de Bingo. Armando (Ricardo Carriço) chega e ela fica atrapalhada.

Babi desliga a chamada com Eva, disfarçando a Armando que foi o cão de uns amigos que desapareceu. Armando elogia a produção de Babi para se encontrarem, mas logo fica intrigado por Jennifer lhe contar que Cecília saiu de casa por se ter sentido mal.

Jennifer disfarça que Cecília não está assim tão mal, não sendo necessário chamar um médico. Armando diz a Babi ter pena que ela não tenha conhecido Cecília, dizendo que ela teria gostado dela.

Armando acaba de jantar com Babi e oferece-lhe um presente. Vivi (Sofia Nicholson) espreita-os, muito incomodado.

Babi olha deslumbrada para o fio com o diamante que Armando lhe ofereceu e beija-o.

Babi diz a Armando que não se vai arrepender de estarem juntos. Armando sugere-lhe que ela lhe demonstre isso na prática, seguindo com ela para o interior. Vivi vai coscuvilhar o telefone da filha, sendo apanhada por Jennifer, que lhe pergunta o que está a fazer.

Recorde-se que Vivi está a viver na casa de Armando: