Vem aí em «Terra Forte»: Vivi está apaixonada por Armando?

Em «Terra Forte», Jennifer nega comprometida a Vivi (Sofia Nicholson) ter contado o que seja sobre ela a Armando (Ricardo Carriço), com Vivi a dizer-lhe que já decidiu que vai continuar lá em casa. Jennifer insinua que o amor entre ela e Armando falou mais forte e Vivi sorri atrapalhada.

Armando diz a Jennifer que não sabe como ajudar Vivi e reconhece a sua bondade.

Armando lamenta ter tido um caso com a filha de Vivi, percebendo agora por que ela tem reservas em ter alguma coisa com ele.

Armando ouve Jennifer a dizer-lhe que a melhor maneira de ele conquistar Vivi passa por construir uma relação sólida de amizade com ela. Armando diz a Vivi estar muito feliz por ela ter decidido permanecer ali em casa e ela sorri envergonhada.

De relembrar que a cumplicidade entre os dois está a crescer: