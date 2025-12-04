Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi está arrependida da sua decisão radical?

  • TVI Novelas
  • Hoje às 09:28
Vem aí em «Terra Forte»: Vivi está arrependida da sua decisão radical? - TVI
Em «Terra Forte», Vivi (Sofia Nicholson) entra sem querer num site de notícias dedicado aos portugueses em Florianópolis, ficando a ver em direto a homenagem que lhe estão a fazer na Açoreana e fica atónita com o que se está a passar.

Vivi consegue ver a notícia de ter sido criado um mural em sua homenagem na Açoreana. Chora abalada com as proporções que a sua morte encenada tomou.

Vivi chora arrasada, disfarçando a Neide estar a lembrar-se do seu marido que morreu. Neide diz-lhe que ela acabará por conhecer outra pessoa. Vivi permanece a chorar com a ideia de nunca mais ver a família.

Recorde-se que, antes de fugir, Vivi fez de tudo para tentar arranjar soluções:

