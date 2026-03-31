Vem aí em «Terra Forte»: Vivi quer desmascarar Maria de Fátima e todos os seus segredos

Em «Terra Forte», Rufino (Vitor Norte) indica a Glória (Maria João Pinho) que acha que ela e Vivi devem ficar juntas até Marcus ser apanhado, com Glória a dizer que Vivi não vai aceitar isso. Rufino recebe chamada de Vivi (Sofia Nicholson) e sai disparado.

Vivi conta a Rufino que Álvaro (José Wallenstein) e Sammy (José Fidalgo) estiveram lá em casa a pressioná-la para descobrir se Maria de Fátima (Rita Pereira) e Manuel eram amantes e só pode ter sido ele a levantar aquela suspeita.

Rufino nega ter sido ele a contar a Álvaro e Sammy do envolvimento de Maria de Fátima com Manuel. Olham-se intrigados a pensar como terão descoberto.

Vivi e Rufino concordam que Maria de Fátima pode ter planeado tudo para seduzir Manuel para que ele a adotasse, merecendo pagar por todo o mal que fez.

Vivi diz a Rufino que tem de ser ele a contar a verdade de Dani e Dudu serem filhos de Manuel, dizendo que ele é o único com força para enfrentar Maria de Fátima sem receio.

Recorde-se que Vivi e Rufino são dos poucos que sabem de tudo: