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Vem aí em «Terra Forte»: Vivi surge de cadeira de rodas no funeral de Armando e ninguém consegue acreditar no motivo

  • TVI Novelas
  • Hoje às 10:16
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Segredo abala Vivi

Os próximos episódios de «Terra Forte» prometem momentos de grande tensão para Vivi (Sofia Nicholson). Glória (Maria João Pinho) revela-lhe que Armando (Ricardo Carriço) pode ter tido outra filha, Lu, e a notícia deixa-a profundamente abalada.

Sentindo-se traída, Vivi não consegue aceitar a hipótese de Armando lhe ter escondido uma filha. Glória admite acreditar que Laura está a dizer a verdade, aumentando ainda mais as dúvidas e a dor da amiga.

Consumida pela tristeza, Vivi desaba em lágrimas. Perante o choque das sucessivas revelações, acaba por tomar vários comprimidos para conseguir adormecer e fugir, nem que seja por algumas horas, à angústia que sente.

Funeral com Vivi inconsciente

Entretanto, Álvaro (José Wallenstein) explica que só a leitura do testamento esclarecerá a forma como a fortuna de Armando será distribuída. A situação complica-se quando Eva (Josefine Winkler) confirma que a paternidade de Lu foi reconhecida e que o funeral pode avançar.

Mas Vivi recusa-se a comparecer. Pouco depois, Glória recebe uma chamada alarmante de Eva: Vivi desmaiou na cozinha depois de tomar comprimidos para dormir e não deverá acordar tão cedo.

Histórias sem pausas?
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Jennifer (Bárbara Meirelles) insiste que Vivi tem de estar presente para se despedir de Armando. Sem encontrarem outra solução, Glória prepara uma cadeira de rodas e a família leva Vivi inconsciente para o funeral, fingindo diante dos presentes que está apenas debilitada.

Verdade vem ao de cima

Álvaro fica chocado quando descobre o que aconteceu, mas a família garante que não havia outra alternativa. Quando Vivi finalmente acorda, percebe que esteve no funeral sem ter consciência de nada.

Jennifer mostra-lhe imagens da cerimónia e recorda-lhe que a leitura do testamento será naquele dia. Eva explica que a reunião foi antecipada devido ao aparecimento de Laura e Lu e Vivi vê-se obrigada a encarar a possibilidade de Armando ter deixado uma filha desconhecida e uma nova disputa pela herança.

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