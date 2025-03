Vem aí outro bebé? Jessica Athayde responde

Jessica Athayde partilha momento épico: «Expulsei o marido e as crianças de casa»

Jessica Athayde, atriz de 39 anos, é mãe de Oliver, fruto do casamento com o ator Diogo Amaral. O pequeno Oliver, atualmente com 5 anos, foi o protagonista de uma partilha nostálgica da atriz nas redes sociais.

Na publicação, a atriz partilhou um vídeo do filho, com 3 anos, a cantar a música «You Are My Sunshine My Only Sunshine». A descrição de Jéssica levantou algumas suspeitas sobre o desejo de voltar a ser mãe: «Quando vejo fotografias e vídeos do passado esqueço-me que não dormi durante 3 anos. E já acho uma óptima ideia tudo outra vez (este vídeo e fotografia são de 2021)».

Uma seguidora comentou: «Cheira-me que vem brevemente mais um ou uma a caminho!», à qual a atriz respondeu: «não sei mas que era a coisa mais fofa era».

Já Diogo Amaral, pai de Oliver, escreveu: «O teu filho é mesmo bonito». Nos comentários, pode-se ler ainda: «Igualzinho ao pai!», «Aiiiiii é demais! E o que são 3 anos na vida de uma pessoa… nada!», «Fofo! Cheira-me que vem brevemente mais um ou uma a caminho!».

Veja a partilha completa aqui:

Aproveite e veja a galeria que preparamos para si. Veja também: