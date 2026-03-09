Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
Amor à Prova

Vem aí «Terra Forte»: Alice e Cris beijam-se

  • TVI Novelas
  • Hoje às 10:15
Vem aí «Terra Forte»: Alice e Cris beijam-se
Em «Amor à Prova», Alice (Mafalda Marafusta)  caminha pelo parque e fica surpresa ao ver Cris (José Condessa no baloiço. Ele explica que veio até ali porque precisava de um lugar cheio de boas memórias. Cris pergunta a Alice se já contou a verdade a Nico (Salvador Biernat), mas ela admite que não conseguiu, pois Tomás boicotou o plano.

Tomada pela frustração, Alice desaba, confessando que já não reconhece Tomás. Cris tenta acalmá-la, promete resolver tudo e beija-a. O beijo entre eles é intenso, como se o mundo à volta deixasse de existir. No entanto, Alice retrai-se, lembrando que não podem ceder aos sentimentos: ela é casada e Cris está prestes a casar-se.

Cris, por sua vez, afirma que é exatamente por isso que não podem ignorar o que sentem. Ambos percebem que estão apaixonados, mas Alice acredita que não tem o direito de virar a vida de Nico do avesso.

