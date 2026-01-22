Vem aí «Terra Forte»: Flor encontra força nos braços de António e toma decisão chocante

Em «Terra Forte», António (João Catarré) regressa a casa ansioso por rever Flor (Benedita Pereira), mas rapidamente percebe que algo não está bem. José e Carla estranham o seu estado abatido, enquanto António encontra Flor em lágrimas e envolve-a num abraço reconfortante.

Entre soluços, Flor revela que acham que precisam de regressar aos Açores, para impedir que Rosinha (Francisca Salgado) e Dudu (Tomás Taborda) continuem juntos, deixando António surpreso com a decisão. Ele assegura-lhe que é apenas uma questão de tempo até conseguirem convencer Rosinha a ceder a Dudu.

Num momento de coragem e revelação, Flor confidencia a António que contou toda a verdade a Rosa Maria (Custódia Gallego): nunca esteve amnésica, deixando no ar novas tensões e segredos prestes a explodir.