Vem aí «Terra Forte»: Maria de Fátima perde a paciência e encosta Dani contra a parede

Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) chega à mansão e estranha o ambiente, surpreendendo-se ao ouvir todos chamarem insistentemente por Dudu (Tomás Taborda). Susette (Inês Faria) conta-lhe que Dudu e Rosinha (Francisca Salgado) saíram de casa. Preocupada, Maria de Fátima tenta contactar o filho, mas este tem o telemóvel desligado, deixando-a cada vez mais apreensiva.

Entretanto, Dani (Camy Ribau) tenta disfarçar e garante a Magui (Margarida) que não sabe para onde Dudu e Rosinha foram. Magui avisa-a de que ficará para sempre com remorsos se alguma coisa acontecer a Dudu. Maria de Fátima ouve a conversa e percebe que a filha sabe mais do que está a admitir, pressionando-a para revelar toda a verdade.

Furiosa, Maria de Fátima perde a paciência, agarra Dani e exige que lhe diga imediatamente onde está Dudu. Ao tirar os óculos e fitá-la diretamente nos olhos, Dani fica completamente em choque ao reconhecer a mãe.