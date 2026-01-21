Vem aí «Terra Forte»: Rosa Maria choca ao expulsar filha e Flor procura forças na fé

Em «Terra Forte», Rosa Maria (Custódia Gallego) confronta Flor (Benedita Pereira) pelo sofrimento que lhe causou ao longo dos anos, e a discussão termina de forma explosiva: profundamente magoada, expulsa a filha de casa.
Desolada e cheia de dor, Flor procura refúgio numa igreja, à procura de conforto e paz. Enquanto isso, Rosa Maria, ainda abalada com a chocante revelação de Flor, decide afastar-se e sair de casa. Sozinha entre as paredes silenciosas da igreja, Flor ajoelha-se, chorando e rezando, pedindo forças para enfrentar os desafios e os mistérios que ainda a aguardam.