Vem aí «Terra Forte»: Sammy tenta acalmar Flor, mas a chegada de António complica tudo

Sammy (José Fidalgo) e António (João Catarré) envolvem-se numa discussão tensa a bordo do iate, com António a acusar Sammy de olhar para Flor (Benedita Pereira) com segundas intenções. A situação ameaça escalar até que José intervém, repreendendo António por estar no barco apenas para vigiar Sammy.

O iate navega pela Praia da Garopaba, e o grupo tenta aproveitar o dia. Todos se divertem, incluindo Flor e António, que partilham momentos mais próximos e íntimos. Quando o barco ancora, todos saltam para o mar, exceto Flor, que se mantém afastada e visivelmente desconfortável. Sammy e Cobra percebem a sua estranheza.

António chama Flor, mas ela afasta-se tensa, revelando um nervosismo que não consegue controlar. Sammy regressa primeiro ao barco, seguido por António, enquanto Maria de Fátima (Rita Pereira) sugere que Flor possa estar a procurar atenção, trocando farpas com Cobra sobre a situação.

Mais tarde, Flor confessa a Sammy que sentiu um medo súbito do mar. Ele tenta confortá-la, mas António interrompe de forma agressiva. Ao ser informada do pânico da jovem, Maria de Fátima assume a situação, entra no barco e toma a dianteira para acalmar Flor, pedindo a António que prepare o tender para que possam levar Flor de volta para terra em segurança.