Terra Forte

Vem aí «Terra Forte»: Sammy tenta acalmar Flor, mas a chegada de António complica tudo

  • TVI Novelas
  • Há 9 min
Vem aí «Terra Forte»: Sammy tenta acalmar Flor, mas a chegada de António complica tudo - TVI
Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Sammy (José Fidalgo) e António (João Catarré) envolvem-se numa discussão tensa a bordo do iate, com António a acusar Sammy de olhar para Flor (Benedita Pereira) com segundas intenções. A situação ameaça escalar até que José intervém, repreendendo António por estar no barco apenas para vigiar Sammy.

O iate navega pela Praia da Garopaba, e o grupo tenta aproveitar o dia. Todos se divertem, incluindo Flor e António, que partilham momentos mais próximos e íntimos. Quando o barco ancora, todos saltam para o mar, exceto Flor, que se mantém afastada e visivelmente desconfortável. Sammy e Cobra percebem a sua estranheza.

António chama Flor, mas ela afasta-se tensa, revelando um nervosismo que não consegue controlar. Sammy regressa primeiro ao barco, seguido por António, enquanto Maria de Fátima (Rita Pereira) sugere que Flor possa estar a procurar atenção, trocando farpas com Cobra sobre a situação.

Mais tarde, Flor confessa a Sammy que sentiu um medo súbito do mar. Ele tenta confortá-la, mas António interrompe de forma agressiva. Ao ser informada do pânico da jovem, Maria de Fátima assume a situação, entra no barco e toma a dianteira para acalmar Flor, pedindo a António que prepare o tender para que possam levar Flor de volta para terra em segurança.

Terra Forte

Vem aí «Terra Forte»: Glória perde o controlo e empurra Rufino após acusação tensa

Terra Forte
Hoje

Vem aí «Terra Forte»: António impede que Flor descubra namoro de Dudu e Rosinha

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Cobra pede a Caio que seduza Maria de Fátima

Terra Forte
sex, 2 jan

Terra Forte: Escondida dos filhos, Vivi ouve aquilo que não queria

Terra Forte
sex, 2 jan

Terra Forte: António tem novo plano para separar Rosinha e Dudu

Terra Forte
sex, 2 jan

Terra Forte: Maria de Fátima e Cobra atingem limite um com o outro?

Terra Forte
sex, 2 jan
Mais Terra Forte

Mais Vistos

Morreu o ator muito conceituado e acarinhado do público: «Partiu esta noite»

26 set 2025
1

Ana Guiomar abre o coração: «Não precisavas de ter sido tão rígido»

Festa é Festa
31 dez 2025
2

Na outra ponta do mundo, Ana Guiomar deixa todos de queixo caído e até lhe chamam de «rainha»

Festa é Festa
24 mar 2025
3

Arrepiante: nome do filho de Edmundo Vieira é uma homenagem a Angélico Vieira

sex, 2 jan
4

Exclusivo «A Protegida»: A cumplicidade cresce entre Mariana e JD

A Protegida
qui, 1 jan
5

Atriz acarinhada pelo público fala sobre fase difícil: «Perdi-as para a morte»

Queridos Papás
Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima contrata o homem que quer acabar com ela

Terra Forte
sex, 2 jan

Amor à Prova: No dia em que completa 8 anos, Nico descobre que tem leucemia

Amor à Prova
29 dez 2025

Arrepiante: nome do filho de Edmundo Vieira é uma homenagem a Angélico Vieira

sex, 2 jan

«Nem tudo o que parece, é»: Minutos depois de entrar em a «1ª Companhia», equipa de Pedro Barroso emite comunicado

sex, 2 jan

Pedro Bianchi Prata e o filho surpreendem Maria Botelho Moniz: «Mesmo doente... depois de dias difíceis»

sex, 2 jan

Exclusivo «A Protegida»: Aruna faz um altar, mas Virgílio destrói tudo

A Protegida
sex, 2 jan
FORA DO ECRÃ

Vem aí «A Protegida»: Hector ouve conversa secreta entre Mariana e Laura e reage

A Protegida
Hoje

Vem aí «Terra Forte»: Glória perde o controlo e empurra Rufino após acusação tensa

Terra Forte
Hoje

Atriz acarinhada pelo público fala sobre fase difícil: «Perdi-as para a morte»

Queridos Papás
Hoje

Vem aí «A Protegida»: Isabel acusa Francisco e provoca um confronto explosivo

A Protegida
Ontem

Vem aí «Terra Forte»: António impede que Flor descubra namoro de Dudu e Rosinha

Terra Forte
Ontem

O comentário apaixonado de Pierre Gasly às imagens escaldantes de Kika Cerqueira Gomes

Ontem
Mais Fora do Ecrã