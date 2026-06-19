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Terra Forte

Vem aí «Terra Forte»: Tragédia! Já se sabe qual pode ser a doença de Dudu

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 53min
Vem aí «Terra Forte»: Tragédia! Já se sabe qual pode ser a doença de Dudu - TVI
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Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira) está a confortar Rosinha (Francisca Salgado) quando Sammy chega, dizendo que preferiu vir para casa por Dudu ir passar o dia a fazer exames. Sammy acaba por contar que Dudu pode estar com leucemia, ambas o olham em choque. Sammy olha surpreso para António a entrar. Rosinha vai abraçá-lo de imediato, enquanto Flor fica muito constrangida.

Sammy pergunta incomodado a Flor o que António está ali a fazer, Flor olha-o desagradada. Todos avisam desconfiados Susette para não contar a ninguém do problema de Dudu. Sammy tenta acalmar os ânimos a dizer que ainda não está confirmado que Dudu esteja mesmo com leucemia, mas Rosinha permanece muito aflita.

Rosinha continua a criticar todos por estarem a tentar suavizar o problema de Dudu, dizendo que deviam era já pensar como vão arranjar um dador para um transplante de medula, recordando que Sammy não é pai dele. Sammy olha-a incomodado.

De relembrar que Dudu e Rosinha viviam uma fase feliz e estável:

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