Terra Forte

Vem aí «Terra Forte»: Vivi foge pela vida enquanto Marcus a persegue armado

  • Há 2h e 55min
Vem aí «Terra Forte»: Vivi foge pela vida enquanto Marcus a persegue armado
Vivi (Sofia Nicholson) foge em pânico pela floresta enquanto ouve Marcus (Vitor Hugo) cada vez mais perto. O medo toma conta dela até que tropeça e cai no chão, ficando momentaneamente sem forças para continuar. Ao longe, Marcus chama pelo seu nome e avança determinado, empunhando um pau grosso, pronto para a apanhar.

Sem saída aparente, Vivi observa, aterrorizada, Marcus a aproximar-se. No último instante, Rufino (Vitor Norte) surge de surpresa e consegue nocautear Marcus, impedindo-o de a alcançar. Aproveitando o momento, Vivi levanta-se rapidamente e foge dali o mais depressa que consegue.

Pouco depois, alguns seguranças chegam ao local, enquanto Rufino lhes agradece pela ajuda prestada.

Entretanto, Glória (Maria João Pinho) e José percorrem a floresta de carro, à procura de Vivi. O espanto toma conta dos dois quando, de repente, Vivi surge diante deles no meio do caminho. O alívio é imediato ao perceberem que ela está viva.

José insiste que devem levá-la imediatamente para o hospital, mas Glória discorda. Para ela, o mais importante é sair dali o quanto antes, antes que Marcus os encontre. Sem perder tempo, arranca com o carro.

Mais tarde, Rufino respira de alívio ao receber um telefonema de José, que lhe confirma que Vivi está em segurança com ele e Glória.

