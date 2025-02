Ver a dobrar? Apresentadora e atriz da TVI com looks muito parecidos

Este sábado, 22 de fevereiro de 2025, a TVI assinala mais um ano de existência com uma gala de celebração que, como já é habitual, poderá acompanhar no seu ecrã A Gala do 32.º aniversário da TVI decorre no Casino Estoril e promete ser uma noite inesquecível, repleta de emoções e surpresas

Ana Rita Clara, apresentadora do “Para Si”, programa da tarde do canal V+, e a atriz Isabel Figueira marcaram presença na passadeira vermelha que antecedeu a gala.

As duas deslumbraram ao escolherem o brilho e o dourado para desfilar na passadeira vermelha, ambas optaram por um vestido comprido dourado, repleto de brilhantes.

A grande diferença esteve nos detalhes: o decote, um em V e o outro fechado o formato do vestido, um com cauda e o outro com uma racha e as costas, um com abertura e o outro fechado.

