Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

A nova imagem está a dar que falar: atriz da TVI surpreende com transformação radical

Terra Forte
Hoje
Histórias sem pausas?
TORNE-SE PREMIUM

Vestido branco, saia rodada e muitos olhares: Matilde Reymão faz lembrar Marilyn Monroe

Hoje
Histórias sem pausas?
TORNE-SE PREMIUM

Exclusivo «A Madrasta»: Felicia trama Francisca e é acusada pelo tiro a Pedro

A Madrasta
Hoje

Treze anos depois, Joana Solnado regressa às novelas da TVI: “É uma honra enorme estar a dar voz a tantas mulheres”

Coração De Mãe
Hoje

Matilde Reymão faz dedicatória a pessoa especial: "Adoro-te, para sempre"

A Madrasta
Hoje

Vem aí «A Madrasta»: O envelope deixado por Xavier desilude Diana

A Madrasta
Hoje

Há alguém muito especial na vida de Daniela Melchior e ela não esconde: «Melhor de todos»

Hoje
Histórias sem pausas?
TORNE-SE PREMIUM

Terra Forte: Delfina quebra o silêncio tenta explicar o imperdoável

Terra Forte
Ontem
Histórias sem pausas?
TORNE-SE PREMIUM

Terra Forte: Babi apresenta aliado inesperado e deixa Vivi em choque

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Rosinha aceita fugir com Dudu e já há um plano

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Rosa Maria suspeita que Manuel possa ter cometido um crime grave

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: O passado bate à porta: Sónia descobre finalmente quem é a sua verdadeira família

Terra Forte
Ontem

Mais Vistos

“Uma choradeira”: Inês Herédia emociona-se e abre o coração sobre os filhos

A Madrasta
Ontem
1

Morreu um dos rostos mais respeitados das novelas brasileiras. Público português recorda-o de “Rainha da Sucata” e “Ouro Verde”

qua, 2 set
2

Poucos a reconheceriam nesta fotografia. É filha de uma conhecida cara da televisão e hoje é uma das atrizes mais famosas de Portugal

Ontem
3

Vem aí «Terra Forte»: Susette emociona-se com carta deixada por Delfina

Terra Forte
Ontem
4

«A mulher mais bonita de Portugal»: Muitos não acreditam que tenha 47 anos. As novas fotos desta famosa atriz explicam porquê

seg, 31 ago
5

Uma história de amor incondicional está prestes a começar: “Coração de Mãe” estreia a 7 de setembro na TVI

Coração De Mãe
seg, 31 ago
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Uma história de amor incondicional está prestes a começar: “Coração de Mãe” estreia a 7 de setembro na TVI

Coração De Mãe
seg, 31 ago

Vestido branco, saia rodada e muitos olhares: Matilde Reymão faz lembrar Marilyn Monroe

Hoje

Treze anos depois, Joana Solnado regressa às novelas da TVI: “É uma honra enorme estar a dar voz a tantas mulheres”

Hoje

Terra Forte: O passado bate à porta: Sónia descobre finalmente quem é a sua verdadeira família

Terra Forte
Ontem

Matilde Reymão faz dedicatória a pessoa especial: "Adoro-te, para sempre"

A Madrasta
Hoje

A Madrasta: Pedro surpreende Diana com um anel de noivado

A Madrasta
Ontem
FORA DO ECRÃ

A nova imagem está a dar que falar: atriz da TVI surpreende com transformação radical

Terra Forte
Hoje

Vestido branco, saia rodada e muitos olhares: Matilde Reymão faz lembrar Marilyn Monroe

Hoje

Treze anos depois, Joana Solnado regressa às novelas da TVI: “É uma honra enorme estar a dar voz a tantas mulheres”

Coração De Mãe
Hoje

Matilde Reymão faz dedicatória a pessoa especial: "Adoro-te, para sempre"

A Madrasta
Hoje

Há alguém muito especial na vida de Daniela Melchior e ela não esconde: «Melhor de todos»

Hoje

João Neves troca o luxo por uma carrinha comercial e o motivo é comovente

Ontem
Mais Fora do Ecrã