Vinte anos depois: veja como está o filho mais velho de Fernanda Serrano

Foi no passado dia 4 de março que o filho de Fernanda Serrano completou 20 anos. Santiago é o filho mais velho da atriz, seguido de Laura, de 17 anos, Maria Luísa, de 15 anos, e da mais nova, Caetana, de 9 anos. Os quatro filhos são fruto da ex-relação da atriz com Pedro Miguel Ramos.

Neste dia especial, Fernanda Serrano partilhou uma mensagem emotiva dedicada ao filho, recordando com carinho o momento do seu nascimento: «Nasceste de Amor, com Amor, muito, e és Amor».

A atriz descreveu Santiago como um «menino simples, doce e maravilhoso, que se tornou Homem tão rapidamente», revelando-se profundamente orgulhosa do percurso do filho. Expressou ainda a felicidade que sente ao seu lado, afirmando que ele consegue arrancar-lhe o seu melhor sorriso todos os dias.

A declaração de amor termina com um desejo para o futuro: «Quero muito continuar a ser feliz ao teu lado, por muitas e tantas dezenas de anos bonitos! Sempre juntos! Amo-te #amordemãe».

Na descrição da publicação, Fernanda Serrano reforçou os seus sentimentos:

«Faz hoje 20 anos, estava a descobrir o que representa ser o que me faz mais feliz na Vida, ser Mãe! Nasceste de Amor, com Amor, muito, e és Amor! Tenho orgulho no menino simples, doce e maravilhoso que se tornou Homem tão rapidamente! A Vida corre demasiado depressa, quando se quer aproveitar cada minuto de um Amor assim tão Grande! Parabéns, meu filho lindo, que arranca de mim o meu melhor sorriso, todos os dias! Quero muito continuar a ser feliz ao teu lado, por muitas e tantas dezenas de anos bonitos! Sempre juntos! Amo-te #amordemãe».

A acompanhar esta declaração de amor, a atriz partilhou várias fotos do filho. Ora veja:

Veja também: