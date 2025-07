«Viraste o nosso mundo ao contrário»: Kelly Bailey faz revelação comovente no aniversário do filho

Amor e férias: Kelly Bailey assinalou os dois anos do filho Vicente Blue com uma emotiva dedicatória partilhada nas redes sociais.

Aniversário do pequeno Vicente: A celebração decorreu em Bali, onde a atriz e Lourenço Ortigão estão a passar férias em família.

Milhares de reações: A publicação recebeu mensagens carinhosas de várias figuras públicas, como Sara Prata, Diogo Amaral e a namorada de David Carreira.

Vicente Blue, filho de Kelly Bailey e Lourenço Ortigão, celebrou este fim de semana o seu segundo aniversário, durante umas férias em família em Bali, na Indonésia. A data especial foi marcada por momentos partilhados nas redes sociais e por uma dedicatória tocante da atriz ao filho.

Kelly Bailey, de 27 anos, recorreu ao Instagram no domingo para partilhar várias imagens do momento e deixar uma mensagem carregada de emoção ao pequeno Vicente: "Dois anos loucos de ti e aqui estamos, a encher balões, ainda a tentar perceber como tudo funciona, ainda apaixonados com cada pedaço deste caos. Viraste o nosso mundo ao contrário da melhor forma possível. Ensinas-me paciência, alegria, e como encontrar magia nas coisas mais pequenas", escreveu a atriz.

A mensagem continuou com palavras que traduzem o amor e a entrega à maternidade: "Parabéns, pequeno Blue. Ser a tua mamã é a melhor aventura da minha vida. Estou ansiosa para ver o que vem a seguir", concluiu.

A publicação rapidamente gerou inúmeras reações na caixa de comentários, onde amigos e colegas do casal fizeram questão de deixar mensagens de carinho: «Os amores da minha vida», comentou Lourenço Ortigão, pai de Vicente e companheiro de Kelly. «Parabéns família que eu amo», escreveu a namorada de David Carreira, também com um emoji de coração. Sara Prata, que assinalou no mesmo dia o aniversário da filha Amélia, deixou a sua marca com a frase: «Parabéns!!! Wowww a Amélia também faz hoje. Viva, viva, viva». Já Diogo Amaral, deixou um simples mas caloroso: «Parabéns», acompanhado de vários corações.

O segundo aniversário de Vicente Blue foi celebrado num cenário idílico e envolto de amor, onde o destaque foi, sem dúvida, a cumplicidade da família e a emoção de Kelly Bailey ao recordar o crescimento do filho.

