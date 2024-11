«Vizinhos para Sempre»: veja em primeira-mão as imagens

Com estreia marcada para o próximo ano, o novo grande projeto com produção conjunta da TVI, See My Dreams e Prime Video, revela as primeiras imagens de “Vizinhos para Sempre”.

Esta minissérie vai retratar as peripécias do condomínio “Terraços do Glamour”, onde a construtora prometeu características que o condomínio não possui. Ao lidar com os problemas do quotidiano conhecemos as personagens excêntricas que habitam e trabalham no condomínio e as relações entre os vizinhos, marcadas por disputas eternas, mexericos constantes e desafios permanentes.

Com uma mistura de comédia e sátira social, "Vizinhos para Sempre" leva-nos numa viagem hilariante pelos altos e baixos da vida de um condomínio tão peculiar quanto disfuncional.