Francisca Cerqueira Gomes muda de nome nas redes sociais e explica: «Este é o meu nome real»

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 42min
A filha de Maria Cerqueira Gomes reagiu e fez questão de esclarecer a situação.

Francisca Cerqueira Gomes recorreu às redes sociais para esclarecer a informação que circulou recentemente sobre uma alegada mudança de nome no Instagram. A jovem, filha da apresentadora Maria Cerqueira Gomes, respondeu diretamente a um artigo que dava conta de que teria passado a usar o nome Francisca Lourenço Gomes, explicando que não houve qualquer alteração oficial.

Num story publicado entretanto, Francisca foi clara: «Só para esclarecer: eu não ‘mudei de nome’», começou por escrever, acrescentando de seguida qual é o seu nome completo: «O meu nome é Cerqueira Gomes Lourenço Gomes».

Na mesma mensagem, explicou que Cerqueira Gomes corresponde ao apelido da mãe, referindo-o de forma carinhosa como pertencente ao lado da família «mais divertido e louco (no bom sentido)». A jovem esclareceu ainda que a utilização de Lourenço Gomes esteve relacionada com uma questão prática e pessoal, sobretudo no contexto internacional: «Em inglês, muita gente tinha dificuldade em dizer ‘Cerqueira’ e sempre achei bonito usar os meus últimos apelidos».

Francisca acrescentou também uma reflexão sobre o futuro, explicando que «um dia os meus filhos serão Lourenço Gomes», sublinhando que a escolha não teve qualquer outra motivação. «Nada disto tem segundas intenções», garantiu.

 

Na mesma publicação, deixou ainda uma nota crítica, mas serena, sobre a atenção mediática gerada em torno do tema: «Há coisas bem mais importantes neste momento que merecem a atenção do jornalismo», escreveu, assinando com o seu nome completo: Maria Francisca Cerqueira Gomes Lourenço Gomes.

Após este esclarecimento, a jovem acabou por retirar qualquer apelido visível do nome no Instagram, optando por não usar publicamente nenhuma das versões, colocando assim um ponto final na polémica.A situação mostra a forma direta e transparente com que Francisca Cerqueira Gomes decidiu abordar o assunto, deixando claro que se tratou de uma opção pessoal e não de uma mudança de identidade ou rutura familiar.

Recorde a cobertura do «V+ Fama» sobre a mais recente festa de aniversário da influenciadora:

