O comentário apaixonado de Pierre Gasly às imagens escaldantes de Kika Cerqueira Gomes

A modelo e influencer Francisca Cerqueira Gomes, filha da apresentadora Maria Cerqueira Gomes e namorada do piloto de Fórmula 1 Pierre Gasly, continua a conquistar o mundo da moda, tanto em Portugal como a nível internacional. Nos últimos meses, Francisca tem dado provas do seu talento, protagonizando campanhas para várias marcas de luxo. Mais recentemente, a modelo destacou-se ao participar numa campanha de lingerie da Calvin Klein, que rapidamente chamou a atenção do público e dos meios de comunicação social.

As imagens da campanha geraram muitos elogios dos seguidores, mas foi o comentário do seu namorado que mais se destacou. Pierre Gasly reagiu a duas fotografias da campanha com corações nos olhos, mostrando todo o seu amor e orgulho pela namorada.

O sucesso de Francisca Cerqueira Gomes reflete não só a sua beleza e elegância, mas também o seu profissionalismo e dedicação à moda. Com uma carreira em constante crescimento, a modelo continua a afirmar-se como uma das figuras mais promissoras da indústria em Portugal, ao mesmo tempo que conquista cada vez mais espaço no panorama internacional.

A relação com Pierre Gasly também é acompanhada com carinho pelos fãs, que se encantam com a cumplicidade do casal e o apoio mútuo que demonstram em público, reforçando a imagem de Francisca como uma profissional de sucesso e uma pessoa querida pelo seu círculo próximo.

Reveja aqui um beijo apaixonado do casal durante uma competição de Fórmula 1: