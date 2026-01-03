O comentário apaixonado de Pierre Gasly às imagens escaldantes de Kika Cerqueira Gomes

  • TVI Novelas
  • Hoje às 08:34
O comentário apaixonado de Pierre Gasly às imagens escaldantes de Kika Cerqueira Gomes - TVI

Fãs rendidos ao casal.

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

A modelo e influencer Francisca Cerqueira Gomes, filha da apresentadora Maria Cerqueira Gomes e namorada do piloto de Fórmula 1 Pierre Gasly, continua a conquistar o mundo da moda, tanto em Portugal como a nível internacional. Nos últimos meses, Francisca tem dado provas do seu talento, protagonizando campanhas para várias marcas de luxo. Mais recentemente, a modelo destacou-se ao participar numa campanha de lingerie da Calvin Klein, que rapidamente chamou a atenção do público e dos meios de comunicação social.

As imagens da campanha geraram muitos elogios dos seguidores, mas foi o comentário do seu namorado que mais se destacou. Pierre Gasly reagiu a duas fotografias da campanha com corações nos olhos, mostrando todo o seu amor e orgulho pela namorada.

O sucesso de Francisca Cerqueira Gomes reflete não só a sua beleza e elegância, mas também o seu profissionalismo e dedicação à moda. Com uma carreira em constante crescimento, a modelo continua a afirmar-se como uma das figuras mais promissoras da indústria em Portugal, ao mesmo tempo que conquista cada vez mais espaço no panorama internacional.

A relação com Pierre Gasly também é acompanhada com carinho pelos fãs, que se encantam com a cumplicidade do casal e o apoio mútuo que demonstram em público, reforçando a imagem de Francisca como uma profissional de sucesso e uma pessoa querida pelo seu círculo próximo.

Reveja aqui um beijo apaixonado do casal durante uma competição de Fórmula 1: 

Relacionados

Ana Guiomar é Amália em «Amor à Prova»: o aborto traumático que ela tenta esconder do mundo

O que se passa com Inês Aires Pereira? Atriz revela marca misteriosa

Mais Vistos

«Nem tudo o que parece, é»: Minutos depois de entrar em a «1ª Companhia», equipa de Pedro Barroso emite comunicado

Ontem
1

Ator da TVI cumpre promessa e deixa os seguidores emocionados: «Perdeu a visão devido a um tumor»

25 jun 2025
2

Exclusivo «A Protegida»: A cumplicidade cresce entre Mariana e JD

A Protegida
qui, 1 jan
3

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi espia momento íntimo da filha com Armando

Terra Forte
17 dez 2025
4

Vem aí em «Terra Forte»: Marcus chega a acordo com Armando

Terra Forte
Ontem
5

Maçãs assadas: este é o verdadeiro truque para ficarem saborosas

30 dez 2025
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima contrata o homem que quer acabar com ela

Terra Forte
Ontem

Amor à Prova: No dia em que completa 8 anos, Nico descobre que tem leucemia

Amor à Prova
29 dez 2025

Arrepiante: nome do filho de Edmundo Vieira é uma homenagem a Angélico Vieira

Ontem

«Nem tudo o que parece, é»: Minutos depois de entrar em a «1ª Companhia», equipa de Pedro Barroso emite comunicado

Ontem

Pedro Bianchi Prata e o filho surpreendem Maria Botelho Moniz: «Mesmo doente... depois de dias difíceis»

Ontem

Exclusivo «A Protegida»: Aruna faz um altar, mas Virgílio destrói tudo

A Protegida
Ontem
FORA DO ECRÃ

Vem aí «A Protegida»: Isabel acusa Francisco e provoca um confronto explosivo

A Protegida
Hoje

Vem aí «Terra Forte»: António impede que Flor descubra namoro de Dudu e Rosinha

Terra Forte
Hoje

O comentário apaixonado de Pierre Gasly às imagens escaldantes de Kika Cerqueira Gomes

Hoje

«Nem tudo o que parece, é»: Minutos depois de entrar em a «1ª Companhia», equipa de Pedro Barroso emite comunicado

Ontem

Arrepiante: nome do filho de Edmundo Vieira é uma homenagem a Angélico Vieira

Ontem

Pedro Bianchi Prata e o filho surpreendem Maria Botelho Moniz: «Mesmo doente... depois de dias difíceis»

Ontem
Mais Fora do Ecrã