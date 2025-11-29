Vem aí em «Terra Forte»: Furiosa, Rosinha revela o grande segredo de Dani

Em «Terra Forte», Sammy (José Fidalgo), Dani (Camy Ribau) e Dudu (Tomás Taborda) defendem Maria de Fátima (Rita Pereira) a Rosinha (Francisca Salgado) a dizer que ela seria incapaz de matar alguém. Rosinha insiste que ela pode estar a enganá-los, por também suspeitar de ter sido ela quem atirou Flor (Benedita Pereira) do cruzeiro para o mar.

Rosinha irrita-se por todos defenderem Maria de Fátima e acusa Dani de falsidade, não sendo por lhe ter atirado tinta para a cara com os amigos hackers que resolve os problemas. Dani olha aflita para o olhar censor de Sammy a perguntar-lhe que conversa é aquela.

Sammy impõe a Dani que deixe o coletivo para não contar a Maria de Fátima de ela ter participado na sabotagem da inauguração do barco.

Recorde o momento de que Sammy está a falar: