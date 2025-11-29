Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Furiosa, Rosinha revela o grande segredo de Dani

  • TVI Novelas
  • Hoje às 09:27
Vem aí em «Terra Forte»: Furiosa, Rosinha revela o grande segredo de Dani - TVI

A jovem fica sem saber o que fazer.

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Em «Terra Forte», Sammy (José Fidalgo), Dani (Camy Ribau) e Dudu (Tomás Taborda) defendem Maria de Fátima (Rita Pereira) a Rosinha (Francisca Salgado) a dizer que ela seria incapaz de matar alguém. Rosinha insiste que ela pode estar a enganá-los, por também suspeitar de ter sido ela quem atirou Flor (Benedita Pereira) do cruzeiro para o mar.

Rosinha irrita-se por todos defenderem Maria de Fátima e acusa Dani de falsidade, não sendo por lhe ter atirado tinta para a cara com os amigos hackers que resolve os problemas. Dani olha aflita para o olhar censor de Sammy a perguntar-lhe que conversa é aquela.

Sammy impõe a Dani que deixe o coletivo para não contar a Maria de Fátima de ela ter participado na sabotagem da inauguração do barco.

Recorde o momento de que Sammy está a falar:

Relacionados

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy apanha Cobra a chantagear o suspeito de sabotar a Komibem?

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi perde a única prova que podia denunciar Maria de Fátima

Terra Forte

Terra Forte- Sammy alerta: «Ninguém está acima da lei. Não há exceções, nem a minha mulher»

Terra Forte
Ontem

Terra Forte- Cobra manipula Sammy: «Não posso deixar quebrares o protocolo»

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Dudu e Rosinha têm discussão feia

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Cobra é um corrupto e tenta comprar o suspeito

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Moreira engole as provas de Vivi contra Maria de Fátima

Terra Forte
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha lança questão que deixa Dudu e Dani a tremer

Terra Forte
Ontem
Mais Terra Forte

Mais Vistos

É o fim! Casal da TVI acaba a relação: «É a vida a acontecer»

A Fazenda
qua, 26 nov
1

Sensual e talentosa, esta atriz é namorada de uma estrela da TVI

A Fazenda
ter, 15 jul
2

Vem aí em «Terra Forte»: Flor desmascara Maria de Fátima e expõe segredo que ninguém estava à espera

Terra Forte
qua, 26 nov
3

Vem aí em «Terra Forte»: Flor anuncia querer metade da fortuna. Mas, há mais

Terra Forte
ter, 11 nov
4

Cristiano Ronaldo surpreende Diogo Amaral em dia especial? Eis o vídeo viral

qui, 27 nov
5

Exclusivo «Terra Forte»: Flor é operada de urgência

Terra Forte
dom, 23 nov
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Já nem Cobra confia em Maria de Fátima. E, tem razões

Ontem

Vem aí em «A Protegida»: Hector é perigoso e está metido com pessoas suspeitas

A Protegida
Ontem

«Vou começar os preparativos»: Fernanda Serrano prepara festa única e este é o motivo

qui, 27 nov

Helena Isabel está de luto: «Sempre no meu coração»

A Fazenda
qui, 27 nov

“Não sei se é para sempre, mas por agora sim”: Atriz famosa toma decisão inesperada sobre o filho

qui, 27 nov

Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha lança questão que deixa Dudu e Dani a tremer

Terra Forte
Ontem
FORA DO ECRÃ

«Pela primeira vez!»: Marta Melro mostra transformação inesperada da filha

Hoje

“Ficou um obrigada por dizer”: Marta Melro está despedaçada com morte e revela o que nunca chegou a dizer

Ontem

Helena Isabel está de luto: «Sempre no meu coração»

A Fazenda
qui, 27 nov

«Vou começar os preparativos»: Fernanda Serrano prepara festa única e este é o motivo

qui, 27 nov

Cristiano Ronaldo surpreende Diogo Amaral em dia especial? Eis o vídeo viral

qui, 27 nov

“Não sei se é para sempre, mas por agora sim”: Atriz famosa toma decisão inesperada sobre o filho

qui, 27 nov
Mais Fora do Ecrã