Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha, Dudu e Dani montam um esquema para desmascarar Maria de Fátima

  • Hoje às 09:44
Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha, Dudu e Dani montam um esquema para desmascarar Maria de Fátima

A verdade por estar a chegar o mais rápido do que se pensa.

Em «Terra Forte», Rosinha (Francisca Salgado), Dani (Camy Ribau) e Dudu (Tomás Taborda) estabelecem um plano para descobrirem o que Vivi (Sofia Nicholson) sabia sobre Maria de Fátima (Rita Pereira), com Rosinha a dizer que o melhor a fazer é falarem com os filhos dela quando for o velório. Dani fica incomodada por Dudu dizer ter achado muito suspeita a cumplicidade entre Maria de Fátima e Cobra (Ricardo Burgos), indo também investigar o assunto.

Rosinha diz a Flor (Benedita Pereira) que ela e os primos desconfiam que foi Maria de Fátima quem matou Vivi.

Rosinha insiste com Flor que Maria de Fátima teria todo o interesse em acabar com Vivi, dizendo que já combinou com Dani e Dudu irem ao velório para falarem com os filhos dela. Rosinha diz à mãe que também pode ter sido Maria de Fátima a empurrá-la do cruzeiro, deixando Flor perturbada.

Recorde-se que Rosinha e Dudu já acabaram o namoro:

