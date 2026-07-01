Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha fica em choque ao saber que António já tem nova namorada

Em «Terra Forte», Sammy (José Fidalgo) comenta com Eva (Josefine Winkler) que António (João Catarré) tem uma nova namorada e mostra-lhe uma foto de Débora (Elisa Volpatto). Eva identifica-a como a dona do Caluma. Sammy lembra-se de a ter visto a chorar e fica intrigado.
Eva conta a Sammy que Débora parecia sofrer por amor. Sammy associa isso ao dia em que António voltou para Florianópolis e suspeita de uma ligação entre os dois.
Eva liga a Joana (Vera Macedo) para lhe contar que António e Débora estiveram envolvidos.
Joana e Mané (Simão Fumega) contam a Rosinha (Francisca Salgado) que António está a namorar. Rosinha fica em choque.
Recorde-se que eles estão juntos já há algum tempo: