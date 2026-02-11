Vem aí em «Terra Forte»: Após pedir desculpa a Rosinha, Maria de Fátima expõe segredo de Sammy

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy fica em choque ao saber que é pai de Rosinha

Em «Terra Forte», Rosinha (Francisca Salgado) diz que prefere sair de casa para evitar mais conflitos, mas Maria de Fátima (Rita Pereira) surpreende todos ao pedir que ela fique.

Maria de Fátima pede desculpa a Rosinha pela agressão. Sammy pede a Dudu e Rosinha que se afastem para falar a sós com a mulher.

Sammy (José Fidalgo) acusa Maria de Fátima de perseguição a Flor (Benedita Pereira) por ciúmes e fica chocado quando ela revela saber do envolvimento dele com Flor.

Maria de Fátima confronta Sammy sobre o caso dele com Flor e pede ajuda para fazer as pazes com Rosinha, assumindo que a jovem não tem culpa.

Relembre o momento em que Maria de Fátima descobriu tudo: