Vem aí em «Terra Forte»: Flor vai contar a Rosinha e Sammy que são pai e filha?

Em «Terra Forte», Carla (Marina Albuquerque) diz que Sammy (José Fidalgo) e Rosinha (Francisca Salgado) têm direito a saber que são pai e filha, vendo nos acontecimentos um sinal para Flor contar a verdade. Flor fica pensativa, e António (João Catarré) e José (Paulo Calatré) observam-se tensos.

