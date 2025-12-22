Terra Forte

Aos 16 anos, atriz da TVI confessa os sacrifícios que teve de fazer para seguir o sonho

  • TVI Novelas
  • Hoje às 16:45
Mensagem poderosa sobre escolhas, prioridades e sonhos

Francisca Salgado, jovem atriz de apenas 16 anos que dá vida a Rosinha na novela «Terra Forte», esteve à conversa no podcast «Luta de Artista», onde falou abertamente sobre os desafios de seguir uma carreira artística tão cedo e em pleno contexto atual.

Durante a conversa, a atriz revelou que ser atriz nos dias de hoje exige muitas renúncias, especialmente quando se tenta conciliar a vida profissional com a adolescência. Francisca confessou que teve de abdicar de várias experiências típicas da sua idade, como saídas frequentes com amigos, para conseguir cumprir com as exigências das gravações e, ao mesmo tempo, manter o foco na escola.

A jovem destacou ainda a importância da disciplina e da organização, sublinhando que equilibrar trabalho e estudos não é tarefa fácil, mas é essencial para alcançar os seus objetivos. Segundo Francisca, manter prioridades bem definidas tem sido fundamental para continuar a crescer, tanto a nível pessoal como profissional, sem perder de vista o futuro.

A sua maturidade e clareza não passaram despercebidas a quem acompanhou o podcast. Nos comentários, multiplicaram-se as mensagens de apoio e admiração, com elogios à sua postura e talento: «És fantástica e, ainda por cima, linda e talentosa»; «Menina especial, gerir o dia a dia com tanta clareza e sem hesitações…»; «A vida é feita de opções e prioridades… e quem faz o que gosta, vai conseguindo arranjar sempre um tempinho para tudo»; «Parabéns, gosto muito do seu trabalho! Felicidades!», entre muitos outros.

Com apenas 16 anos, Francisca Salgado demonstra uma maturidade invulgar e uma determinação que promete levá-la longe, afirmando-se como um dos jovens talentos mais promissores da ficção nacional.

Reveja aqui uma das cenas mais emocionantes da atriz com o ator Tomás Taborda (Dudu): 

