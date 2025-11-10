Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha está interessada em Cobra?

Dudu pode já ser passado.

Em «Terra Forte», Dudu (Tomás Taborda) apresenta Cobra (Ricardo Burgos) a Rosinha (Francisca Salgado), com esta a não conseguir evitar olhá-lo agradada.

Cobra finge surpresa com a história que todos lhe contam de Flor (Benedita Pereira) ser a irmã desaparecida de Maria de Fátima (Rita Pereira) que todos julgavam morta. Rosa Maria (Custódia Gallego) sorri muito emocionada para Flor, deixando Maria de Fátima roída de ciúmes. Rosinha e Magui (Matilde Serrasqueiro) riem-se do casaco de Leumi (Cassiano Carneiro).

Recorde-se que Rosinha e Dudu começaram a namorar recentemente:

