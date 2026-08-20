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Vem aí «Terra Forte»: Rosinha e Dudu preparam fuga e são apanhados de surpresa

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 39min
Vem aí «Terra Forte»: Rosinha e Dudu preparam fuga e são apanhados de surpresa - TVI

Um momento inesperado que deixou os dois de coração acelerado.

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Rosinha (Francisca Salgado) confirma que Dudu (Tomás Taborda) já tem a mochila preparada para os dois fugirem. Dudu conta-lhe que pretende levá-la até Buenos Aires, deixando ambos divertidos com a ideia. Rosinha avisa-o de que, caso se sinta mal, regressam imediatamente a casa. Os dois saem da biblioteca, mas acabam por ouvir Maria de Fátima (Rita Pereira) a perguntar se vão sair. Comprometidos, Rosinha e Dudu trocam olhares.

Rosinha tenta disfarçar e explica a Maria de Fátima que estavam apenas a falar sobre Dudu ir dar uma volta ao jardim. A empregada diz esperar que os dois não se metam em sarilhos, sobretudo porque a cura para Dudu pode estar próxima. Intrigada com a revelação, Rosinha fica pensativa.

Dudu insiste com Rosinha para que não desista da viagem à Argentina por causa das palavras da empregada.

Relembre-se que Dudu está a viver uma fase difícil:

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