Vem aí em «Terra Forte»: O momento e a reação de Rosinha e Dudu ao saberem que são irmãos

  • Há 3h e 1min
Eis toda a verdade.

Em «Terra Forte», Dudu (Tomás Taborda), Dani (Camy Ribau) e Rosinha (Francisca Salgado) permanecem em choque por poderem ser irmãos. Rosa Maria (Custódia Gallego) não consegue dizer nada, muito apreensiva. Rosinha acusa Carla (Marina Albuquerque) de estar a mentir, mas Carla assevera que Flor (Benedita Pereira) já chegou grávida aos Açores.

Carla diz a Rosinha não lhe estar a revelar aquilo somente para acabar com o seu namoro com Dudu, mas também por achar injusto para ela e Sammy (José Fidalgo) que não saibam que são pai e filha. Dani contrapõe que isso poe não ser verdade por Flor ter perdido a memória e poder ter afinal engravidado de outra pessoa.

Carla diz ser impossível que Flor pudesse estar grávida de outra pessoa que não Sammy por que não teve tempo para estar com mais ninguém. Rosa Maria corrobora que Flor sempre foi fiel a Sammy. Dudu e Dani decidem ir já contar isso a Sammy. Rosa Maria fica a repreender Carla a dizer que Maria de Fátima vai explodir de fúria quando souber isso.

De recordar que Flor tinha pedido por tudo a Carla para não contar a verdade:

