Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha, Dudu e Dani roubam dinheiro a Maria de Fátima

Em «Terra Forte», Rosinha (Francisca Salgado) e Dudu (Tomás Taborda) beijam-se com saudades, com Rosinha a dizer estar ansiosa que saia o teste de paternidade dele com Sammy para saberem se são irmãos. Olha atónita para Dudu a confessar que Maria de Fátima (Rita Pereira) o obrigou a cancelar o teste.
Dudu revela que Maria de Fátima travou o teste para evitar exposição pública. Rosinha suspeita que ele possa não ser filho de Sammy.
Rosinha propõe subornar o laboratório e, com Dudu, pede ajuda a Dani (Camy Ribau) para encontrar dinheiro escondido por Maria de Fátima.
Dani, Dudu e Rosinha reviram o quarto de Maria de Fátima, convictos que ela terá por ali dinheiro. Sorriem por encontrarem muitas notas escondidas numa bota.