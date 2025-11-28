Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha lança questão que deixa Dudu e Dani a tremer

Em «Terra Forte», Dudu encontra uma bolsa com documentos, com todos a ficarem chocados por confirmarem que foi Vivi quem teve o acidente de carro.

Dudu entrega a Rodrigo tudo o que encontraram. Rosinha (Francisca Salgado), Dani (Camy Ribau) e Dudu (Tomás Taborda) decidem que o melhor é irem embora por já não estarem ali a fazer nada. Rosinha vomita, maldisposta com tudo aquilo.

Dani e Dudu olham tensos para Rosinha a questioná-los se acham que Maria de Fátima (Rita Pereira) seria capaz de matar Vivi pelas ameaças que ela lhe fez.

Recorde-se que Maria de Fátima tinha feito uma proposta a Vivi (Sofia Nicholson):