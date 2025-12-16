Vem aí «Terra Forte»: Dudu e Rosinha quase apanhados em pleno momento de paixão

Em «Terra Forte», Rosinha (Francisca Salgado) conta a Dudu (Tomás Taborda) que Sammy foi apanhado no hospital, deixando toda a gente convencida de que ele tinha ido lá ver Flor. Dudu aconselha Rosinha a deixarem os pais resolver esse assunto por si mesmos e lembra-a de que não faz sentido continuarem afastados quando gostam tanto um do outro. Rosinha acaba por sorrir e beija-o, e Dudu puxa-a de imediato para a biblioteca.

Lá dentro, Dudu olha para Rosinha com paixão, ela corresponde com um sorriso derretido e os dois voltam a beijar-se. Entretanto, Dani (Camy Ribau) percebe que eles estão juntos. Ao ver Magui aproximar-se, age rapidamente: puxa-a dali com a desculpa de irem à praia.

Mais tarde, Dani pede a Leumi que faça o que for preciso para tirar Dudu e Rosinha da biblioteca, dizendo-lhe que faltou pouco para Magui descobrir o que está realmente a acontecer entre os dois.

Relembre quando Rosinha descobriu que Dudu ainda era virgem depois de se envolverem: