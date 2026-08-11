Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

A Madrasta

«A Madrasta»: O fim do noivado, o acidente e o aborto. Será este o fim trágico de Francisca?

  • Ricardina Batista
  • Há 1h e 52min
«A Madrasta»: O fim do noivado, o acidente e o aborto. Será este o fim trágico de Francisca? - TVI

Após o fim do noivado com Pedro, Francisca tem acidente. E o pior acontece com o bebé. Saiba, em pormenor, o que vai acontecer nos próximos episódios de «A Madrasta»

7 Maravilhas de Portugal: vote no seu preferido!
VOTE NA APP

A novela «A Madrasta» regista mais uma reviravolta. Pedro (Albano Jerónimo) continua a duvidar que Diana (Inês Castel-Branco) seja mesmo culpada pelo homicídio pelo qual foi culpada e esta mesmo disposto a casar com a mãe dos filhos. Contudo, a gravidez de Francisca (Matilde Reymão) está a atrapalhar tudo.  É então que, Pedro decide terminar o noivado, Francisca (Matilde Reymão) fica transtornada e o pior acontece: tem um acidente.

Leia agora, na íntegra, tudo o que vai acontecer, nos próximos capítulos da novela «A Madrasta»:

Pedro (Albano Jerónimo) chega com Renato (Sérgio Praia) e Laura (Madalena Brandão) culpa-o pelo que aconteceu. Laura (Madalena Brandão) diz que Francisca (Matilde Reymão) ficou transtornada com o fim do noivado, saiu de casa desarvorada e não viu uma trotinete que foi contra ela. Uma enfermeira diz que Francisca (Matilde Reymão) está a ser observada e já dão mais informações.

Pedro (Albano Jerónimo) entra e vê Francisca (Matilde Reymão) a chorar. Ela diz que perdeu o bebé e Pedro (Albano Jerónimo) lamenta imenso. Francisca (Matilde Reymão), cheia de raiva e descontrolada, revela que o bebé não era dele. Afirma que nunca conseguiu competir com Diana (Inês Castel-Branco) e se sentiu sempre rejeitada. Pedro (Albano Jerónimo) não sabe o que pensar e acha melhor falarem depois.

Histórias sem pausas?
TORNE-SE PREMIUM

 

Reveja, agora, o momento em que Pedro pede Diana em casamento:

 

  

Relacionados

Vem aí «A Madrasta»: Diana é alvo de uma tentativa de envenenamento, mas o final é dramático para outra personagem

Vem aí «A Madrasta»: João Maria recebe notícia dramática no hospital e Pedro esconde segredo de Diana

«Isto não estava no guião»: o momento de Rita Pereira em «Terra Forte» que se tornou icónico

A Madrasta

Vem aí «A Madrasta»: Diana é alvo de uma tentativa de envenenamento, mas o final é dramático para outra personagem

A Madrasta
Hoje

Vem aí «A Madrasta»: João Maria recebe notícia dramática no hospital e Pedro esconde segredo de Diana

A Madrasta
Hoje

A Madrasta: Francisca apanha Ricardo e Raquel em flagrante

A Madrasta
Ontem

A Madrasta – Celina confessa: «O Ricardo era violento comigo»

A Madrasta
Ontem

A Madrasta: Xavier fica em pânico ao receber ameaça anónima

A Madrasta
Ontem

Momento decisivo em «A Madrasta»: «Queres que seja madrasta dos meus filhos»

A Madrasta
Ontem
Mais A Madrasta

Mais Vistos

A 40 minutos de Lisboa há uma piscina de água salgada junto à praia: preços a partir de 3 euros

Ontem
1

Precisa de óculos com urgência para o eclipse? Encontramos esta alternativa na Amazon

Ontem
2

Grávida, atriz portuguesa deixa mensagem que gera preocupação: «sei que esta nuvem negra vai passar...»

Ontem
3

Vem aí em «Terra Forte»: Susette faz a primeira investida com Sammy e o resultado é inesperado

Terra Forte
sex, 31 jul
4

Estes 7 peixes são consumidos pelos portugueses, mas devem ser evitados. Há alternativas melhores

Ontem
5

Existe um «Mar Morto» no Algarve. E pode tomar banho enquanto hidrata e tonifica a pele

Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí «A Madrasta»: Diana é alvo de uma tentativa de envenenamento, mas o final é dramático para outra personagem

A Madrasta
Hoje

Vem aí «A Madrasta»: João Maria recebe notícia dramática no hospital e Pedro esconde segredo de Diana

A Madrasta
Hoje

Cena emocionante em «Terra Forte»: Luna regressa a casa após ser raptada

Terra Forte
Ontem

Momento decisivo em «A Madrasta»: «Queres que seja madrasta dos meus filhos»

A Madrasta
Ontem

Grávida, atriz portuguesa deixa mensagem que gera preocupação: «sei que esta nuvem negra vai passar...»

Ontem

Estes 7 peixes são consumidos pelos portugueses, mas devem ser evitados. Há alternativas melhores

Ontem
FORA DO ECRÃ

Participou numa saga que marcou gerações. Agora lucra milhares sem mostrar o corpo numa plataforma de adultos

Hoje

É uma das maiores atrizes do Brasil e encontrou uma solução inesperada para ter uma piscina na varanda do apartamento em Lisboa

Ontem

Grávida, atriz portuguesa deixa mensagem que gera preocupação: «sei que esta nuvem negra vai passar...»

Ontem

Após likes suspeitos, Margarida Corceiro esclarece finalmente o que tem com Ferran Torres

Ontem

Profissional de «Barbie» e «The Crown» morre tragicamente num acidente de carro aos 26 anos

sáb, 8 ago

Ator diz que escapou a grave acidente com ajuda sobrenatural: «Não era a minha mão»

sex, 7 ago
Mais Fora do Ecrã