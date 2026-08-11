«A Madrasta»: O fim do noivado, o acidente e o aborto. Será este o fim trágico de Francisca?

A novela «A Madrasta» regista mais uma reviravolta. Pedro (Albano Jerónimo) continua a duvidar que Diana (Inês Castel-Branco) seja mesmo culpada pelo homicídio pelo qual foi culpada e esta mesmo disposto a casar com a mãe dos filhos. Contudo, a gravidez de Francisca (Matilde Reymão) está a atrapalhar tudo. É então que, Pedro decide terminar o noivado, Francisca (Matilde Reymão) fica transtornada e o pior acontece: tem um acidente.

Leia agora, na íntegra, tudo o que vai acontecer, nos próximos capítulos da novela «A Madrasta»:

Pedro (Albano Jerónimo) chega com Renato (Sérgio Praia) e Laura (Madalena Brandão) culpa-o pelo que aconteceu. Laura (Madalena Brandão) diz que Francisca (Matilde Reymão) ficou transtornada com o fim do noivado, saiu de casa desarvorada e não viu uma trotinete que foi contra ela. Uma enfermeira diz que Francisca (Matilde Reymão) está a ser observada e já dão mais informações.

Pedro (Albano Jerónimo) entra e vê Francisca (Matilde Reymão) a chorar. Ela diz que perdeu o bebé e Pedro (Albano Jerónimo) lamenta imenso. Francisca (Matilde Reymão), cheia de raiva e descontrolada, revela que o bebé não era dele. Afirma que nunca conseguiu competir com Diana (Inês Castel-Branco) e se sentiu sempre rejeitada. Pedro (Albano Jerónimo) não sabe o que pensar e acha melhor falarem depois.

Reveja, agora, o momento em que Pedro pede Diana em casamento: