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Vem aí em «A Madrasta»: Grávida, Francisca entra em desespero e toma comprimidos

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 13min
Vem aí em «A Madrasta»: Grávida, Francisca entra em desespero e toma comprimidos - TVI

Novela «A Madrasta»: Francisca não quer o bebé que espera de Ricardo e acaba a tomar comprimidos

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Na novela «A Madrasta», Francisca está desesperada e chora, enquanto toma comprimidos. A jovem está grávida de Ricardo, apesar de ter dito a todos que o filho era de Pedro. 

Mais tarde, Francisca Mendes (Matilde Reymão) chega a casa desvairada e põe-se logo a andar de bicicleta. Laura Garcez (Madalena Brandão) acha que Pedro Magalhães Neto (Albano Jerónimo) ainda pode voltar atrás, mas Francisca Mendes (Matilde Reymão) tem a certeza que não e se nem aquele filho o fez ficar, nada mais fará. Francisca Mendes (Matilde Reymão) desequilibra-se e cai da bicicleta. Queixa-se de dores e Laura Garcez (Madalena Brandão) fica em pânico.

 

Francisca Mendes (Matilde Reymão) está muito deprimida com tudo o que está a acontecer. Laura Garcez (Madalena Brandão) diz que o bebé está bem e ainda nada está perdido. Francisca Mendes (Matilde Reymão) acha que Pedro Magalhães Neto (Albano Jerónimo) nunca vai gostar dela como gosta de Diana Magalhães Neto (Inês Castel-Branco) e pondera contar toda a verdade aos filhos dele, sobre Diana Magalhães Neto (Inês Castel-Branco), pois assim talvez os consiga afastar de vez. Laura Garcez (Madalena Brandão) diz-lhe que não pode fazer isso. 

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Recorde o momento em que Francisca apanha Ricardo e Raquel em flagrante: 

 

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