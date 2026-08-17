Vem aí «A Madrasta»: Francisca encurrala Ricardo e ameaça revelar o segredo da gravidez

Na novela «A Madrasta», Francisca Mendes (Matilde Reymão) entra como uma tempestade e revela que Pedro Magalhães Neto (Albano Jerónimo) terminou o noivado.

Ricardo Murteira (Diogo Fernandes) fica preocupado com a possibilidade de Pedro Magalhães Neto (Albano Jerónimo) saber que o filho é dele. Francisca Mendes (Matilde Reymão) diz que ainda não sabe, mas se Ricardo Murteira (Diogo Fernandes) não a ajudar, vai ficar a saber.

Ricardo Murteira (Diogo Fernandes) fica em pânico, mas disfarça e começa a pensar numa forma de resolver aquele problema.

Recorde o momento em que Leo e Ricardo envolvem-se à pancada no hospital por Beatriz: