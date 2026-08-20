«A Madrasta»: Uma gravidez, muitos percalços e um fim devastador. O que levou Francisca a perder o bebé?

A gravidez de Francisca, na novela «A Madrasta», vai ser cheia de percalços do início ao fim. O primeiro acontece assim que descobre que está grávida e mostra o teste positivo a Ricardo. Mas este, não quer ser pai, rejeita a criança e sugere a Francisca que faça um aborto. Algo que ela não aceita e que a deixa desolada.

Desgostosa, Francisca toma comprimidos e mais tarde, vai cair de uma bicicleta. Acaba a contar a gravidez a Pedro, mentido e dizendo que ele é o pai. Contudo, vai ter uma reação que não esperava. É que Pedro está cada vez mais distante, cada vez mais próximo de Diana. O noivado entre os dois vai terminar e é então que Francisca tem um acidente grave.

Francisca perde o bebé. E é quando está no hospital que cheia de raiva acaba a revelar a Pedro que o filho não era dele. Pedro fica sem reação, completamente em choque.

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Reveja também o vídeo do momento em que Ricardo rejeita o seu bebé: