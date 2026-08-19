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A Madrasta

«A Madrasta»: Francisca sofre uma queda aparatosa de bicicleta e Laura entra em pânico

  • TVI Novelas
  • Há 53 min
«A Madrasta»: Francisca sofre uma queda aparatosa de bicicleta e Laura entra em pânico - TVI

A gravidez de Francisca está muito atribulada. O que será que vai acontecer nos próximos episódios da novela «A Madrasta», da TVI?

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Na novela «A Madrasta», Francisca Mendes (Matilde Reymão) chega a casa desvairada e põe-se logo a andar de bicicleta. Laura Garcez (Madalena Brandão) acha que Pedro Magalhães Neto (Albano Jerónimo) ainda pode voltar atrás, mas Francisca Mendes (Matilde Reymão) tem a certeza que não e se nem aquele filho o fez ficar, nada mais fará. Francisca Mendes (Matilde Reymão) desequilibra-se e cai da bicicleta. Queixa-se de dores e Laura Garcez (Madalena Brandão) fica em pânico.


Francisca Mendes (Matilde Reymão) está muito deprimida com tudo o que está a acontecer. Laura Garcez (Madalena Brandão) diz que o bebé está bem e ainda nada está perdido. Francisca Mendes (Matilde Reymão) acha que Pedro Magalhães Neto (Albano Jerónimo) nunca vai gostar dela como gosta de Diana Magalhães Neto (Inês Castel-Branco) e pondera contar toda a verdade aos filhos dele, sobre Diana Magalhães Neto (Inês Castel-Branco), pois assim talvez os consiga afastar de vez. Laura Garcez (Madalena Brandão) diz-lhe que não pode fazer isso. 

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