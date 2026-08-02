Exclusivo «A Madrasta»: Quem é o pai do bebé de Francisca? Ricardo teme o pior

Raquel (Inês Herédia) já sabe que Francisca (Matilde Reymão) está grávida, agora só resta saber se o filho é de Ricardo (Diogo Fernandes) ou de Pedro (Albano Jerónimo). Ricardo (Diogo Fernandes) diz que não é dele, mas Raquel (Inês Herédia) não fica convencida, até porque lhe dava muito jeito que fosse de Ricardo (Diogo Fernandes), para afastar Francisca (Matilde Reymão) de Pedro (Albano Jerónimo) de uma vez.

Ricardo (Diogo Fernandes) fica frustrado com aquela possibilidade e consequências que lhe pode trazer.