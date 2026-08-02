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Exclusivo «A Madrasta»: Quem é o pai do bebé de Francisca? Ricardo teme o pior

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  • Há 3h e 19min
Exclusivo «A Madrasta»: Quem é o pai do bebé de Francisca? Ricardo teme o pior - TVI
A Madrasta, novela da TVI
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Exclusivo da novela «A Madrasta»: Afinal, quem é o pai do filho que Francisca espera? Ricardo entra em pânico

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Raquel (Inês Herédia) já sabe que Francisca (Matilde Reymão) está grávida, agora só resta saber se o filho é de Ricardo (Diogo Fernandes) ou de Pedro (Albano Jerónimo). Ricardo (Diogo Fernandes) diz que não é dele, mas Raquel (Inês Herédia) não fica convencida, até porque lhe dava muito jeito que fosse de Ricardo (Diogo Fernandes), para afastar Francisca (Matilde Reymão) de Pedro (Albano Jerónimo) de uma vez.

Ricardo (Diogo Fernandes) fica frustrado com aquela possibilidade e consequências que lhe pode trazer. 

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