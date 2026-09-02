Vem aí «A Madrasta»: Ricardo ameaça Francisca e pede-lhe 5000 euros

Francisca (Matilde Reymão) não demonstra grande tristeza pelo que aconteceu a Pedro e culpa Diana (Inês Castel-Branco) por ter perdido o filho. A jovem revela a Laura (Madalena Brandão) que precisa de 5000 euros, pois Ricardo (Diogo Fernandes) está a chantageá-la.

Francisca conta que foi a casa de Pedro com o objetivo de desmascarar Diana, mas Ricardo viu-a e ameaçou denunciá-la à polícia. Perante a situação, Laura promete resolver o problema.