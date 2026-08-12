«A Madrasta»: Louca de raiva, Francisca faz revelação chocante a Pedro sobre o bebé

A novela «A Madrasta» prepara-se para mais uma grande reviravolta. Pedro (Albano Jerónimo) continua a duvidar de que Diana (Inês Castel-Branco) seja realmente culpada pelo homicídio de que foi acusada e está mesmo disposto a casar com a mãe dos seus filhos. Contudo, a gravidez de Francisca (Matilde Reymão) acaba por complicar tudo.

Pedro decide terminar o noivado e Francisca (Matilde Reymão) fica completamente transtornada. Desesperada, sai de casa e acaba por sofrer um acidente.

Leia agora, na íntegra, tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos da novela «A Madrasta»:

Pedro (Albano Jerónimo) chega acompanhado por Renato (Sérgio Praia) e Laura (Madalena Brandão) culpa-o pelo que aconteceu. Laura explica que Francisca (Matilde Reymão) ficou transtornada com o fim do noivado, saiu de casa e não viu uma trotinete que acabou por embater nela. Uma enfermeira informa que Francisca está a ser observada e que, em breve, terão mais informações sobre o seu estado.

Pedro (Albano Jerónimo) entra e vê Francisca (Matilde Reymão) a chorar. Ela revela que perdeu o bebé e Pedro lamenta profundamente. No entanto, cheia de raiva e completamente descontrolada, Francisca revela-lhe que o bebé não era dele.

A jovem afirma que nunca conseguiu competir com Diana (Inês Castel-Branco) e que se sentiu sempre rejeitada por Pedro. Sem saber o que pensar perante a revelação, Pedro considera que é melhor conversarem mais tarde.

Reveja, agora, o momento em que Pedro pede Diana em casamento: