Exclusivo! O impensável acontece em «A Madrasta»: Francisca ameaça Pedro e promete fugir com o bebé

A relação entre Pedro (Albano Jerónimo) e Francisca (Matilde Reymão) já teve melhores dias na novela «A Madrasta». E em breve, vamos ter uma reviravolta que vai abalar as hipóteses de casamento.

É que Pedro vai informar Francisca que não pode casar com ela. Francisca vai ficar furiosa e, como está grávida, vai fazer uma ameaça dura ao noivo. Ameaça desaparecer com o bebé.

Leia aqui, em exclusivo, a descrição do que vai acontecer na novela da TVI, ao pormenor:

João Maria (Ruben Simões) regressa a casa com Pedro (Albano Jerónimo) e Carminho (Teresa Tavares). Miguel (Bernardo Cascais) e Beatriz (Catarina Nifo) estavam cheios de saudades do irmão e querem pôr a conversa em dia. Felícia (Isabel Abreu) avisa que João Maria (Ruben Simões) precisa de descansar. Francisca (Matilde Reymão) aparece, pois soube que João Maria (Ruben Simões) ia ter alta. Pedro (Albano Jerónimo) reconhece que não lhe tem dado muita atenção, mas precisa de falar com ela.

Francisca (Matilde Reymão) quer marcar a data do casamento, pois a barriga vai começar a crescer e não quer casar de barrigão. Pedro (Albano Jerónimo) diz que era sobre isso que queria falar, pois não pode casar com ela.

Francisca (Matilde Reymão) está em choque. Pedro (Albano Jerónimo) diz-lhe que não pode casar com ela, mas vai estar sempre ali para o filho e não lhe vai faltar nada. Francisca (Matilde Reymão) percebe que ele mudou de ideias por causa de Diana (Inês Castel-Branco) e pergunta-lhe se vai contar aos filhos que a mãe deles é uma assassina.

Francisca (Matilde Reymão) vai embora e diz a Pedro (Albano Jerónimo) que nunca mais a vê, nem a ela, nem ao bebé.

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