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Vem aí «A Madrasta»: Ricardo rejeita o filho! Grávida, Francisca fica devastada

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 53min
Vem aí «A Madrasta»: Ricardo rejeita o filho! Grávida, Francisca fica devastada - TVI

Acontece em breve na novela «A Madrasta»: Ricardo rejeita o bebé e aconselha Francisca a abortar

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Na novela «A Madrasta», Francisca está grávida de Ricardo. Apesar de garantir a Pedro que o filho é dele, o facto é que o filho é de outro. A jovem ainda tenta ficar ao lado do pai da criança, mas é rejeitada. 

Leia aqui tudo o que vai acontecer, ao detalhe: 

Francisca (Matilde Reymão) mostra um teste de gravidez a Ricardo (Diogo Fernandes) e diz-lhe que está grávida. Ele dá-lhe os parabéns, pois acha que isso vai ajudá-la a casar-se com Pedro (Albano Jerónimo). Francisca tem a certeza que o bebé é de Ricardo, mas ele não quer esse filho, pois tem outros planos.

Laura (Madalena Brandão) comenta com Renato (Sérgio Praia) que tem quase a certeza que Francisca está grávida e isso vai ajudar a apressar o casamento. Renato acha que ainda não há certezas de nada e não devem contar com isso, mas Laura está muito otimista.

Ricardo aconselha Francisca a fazer um aborto, pois não quer ter um filho agora. Francisca fica magoada e diz-lhe que é uma besta. Francisca não quer abortar. 

 

Reveja o momento em que Diana sobre um novo atentado à sua vida: 

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