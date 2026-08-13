Vem aí «A Madrasta»: Ricardo rejeita o filho! Grávida, Francisca fica devastada

Na novela «A Madrasta», Francisca está grávida de Ricardo. Apesar de garantir a Pedro que o filho é dele, o facto é que o filho é de outro. A jovem ainda tenta ficar ao lado do pai da criança, mas é rejeitada.

Leia aqui tudo o que vai acontecer, ao detalhe:

Francisca (Matilde Reymão) mostra um teste de gravidez a Ricardo (Diogo Fernandes) e diz-lhe que está grávida. Ele dá-lhe os parabéns, pois acha que isso vai ajudá-la a casar-se com Pedro (Albano Jerónimo). Francisca tem a certeza que o bebé é de Ricardo, mas ele não quer esse filho, pois tem outros planos.

Laura (Madalena Brandão) comenta com Renato (Sérgio Praia) que tem quase a certeza que Francisca está grávida e isso vai ajudar a apressar o casamento. Renato acha que ainda não há certezas de nada e não devem contar com isso, mas Laura está muito otimista.

Ricardo aconselha Francisca a fazer um aborto, pois não quer ter um filho agora. Francisca fica magoada e diz-lhe que é uma besta. Francisca não quer abortar.

Reveja o momento em que Diana sobre um novo atentado à sua vida: