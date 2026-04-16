Francisco Adam morreu há 20 anos: Diogo Valsassina faz-lhe uma homenagem arrepiante

Passaram 20 anos desde a morte de Francisco Adam, o inesquecível intérprete de Dino na série juvenil Morangos com Açúcar. A data continua profundamente marcada na memória de milhares de fãs, que nunca esqueceram o jovem ator cuja partida prematura abalou o país.

Francisco Adam morreu num trágico acidente de viação, deixando em choque os seguidores da popular produção da TVI e todos aqueles que acompanhavam o fenómeno televisivo que marcou uma geração.

Duas décadas depois, o ator Diogo Valsassina voltou a assinalar a data e prestou homenagem ao colega e amigo através das redes sociais. Numa partilha feita no Instagram, o ator publicou uma fotografia antiga onde ambos surgem juntos num momento descontraído e divertido, gesto que rapidamente emocionou os fãs.

Antigos colegas juntaram-se à homenagem

Na caixa de comentários, vários rostos conhecidos do elenco de Morangos com Açúcar fizeram questão de se associar à recordação de Francisco Adam. Entre eles estiveram, Jéssica Athayde, Paulo Vintém e Marta Faial, que deixaram um emoji de coração como sinal de carinho e saudade.

Também muitos seguidores reagiram à publicação, deixando mensagens sentidas que mostram como o ator continua vivo na memória coletiva.

Entre os comentários, destacaram-se frases como: “Foi um choque na altura e foi um choque agora saber que já foi há 20 anos”, “Marcou uma geração inteira”, “Inesquecível ‘Dino’” e ainda “Ainda ontem no Secret Story à noite falaram do último episódio dele no balão, dos MCA”.

Uma personagem que marcou uma geração

O papel de Dino transformou Francisco Adam num dos rostos mais acarinhados da televisão portuguesa no início dos anos 2000. Em Morangos com Açúcar, conquistou o público jovem com o seu carisma, autenticidade e presença marcante, tornando-se uma das personagens mais populares da série.

Mesmo passados tantos anos, continua a ser recordado como um dos símbolos maiores da produção que revolucionou a ficção juvenil em Portugal.

Recorde-se que Francisco Adam morreu a 16 de abril de 2006, aos apenas 22 anos, num acidente de viação que chocou o país inteiro. A notícia provocou uma enorme onda de consternação e continua, até hoje, a ser lembrada como um dos momentos mais tristes da história recente da televisão portuguesa.

Vinte anos depois, o carinho permanece intacto e a memória de Francisco Adam continua bem viva entre colegas, amigos e fãs.