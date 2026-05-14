Lembra-se do Jota dos «4 taste»? A vida dele mudou e tem uma profissão surpreendente

Durante anos, foi um dos rostos mais populares de Morangos com Açúcar e conquistou uma geração inteira ao dar vida a João Joaquim Paulino, mais conhecido por “Jota”. O irreverente baterista dos 4Taste marcou a terceira temporada da série juvenil da TVI e tornou-se um dos ídolos adolescentes da altura.

Mas afinal, por onde anda hoje Francisco Borges?

O ator integrou o elenco principal dos Morangos com Açúcar, entre 2005 e 2006, mantendo-se ligado ao projeto até 2008. Na ficção, o seu percurso ficou inevitavelmente ligado ao nascimento dos 4Taste, a banda que rapidamente saltou do pequeno ecrã para os palcos reais e se transformou num fenómeno de sucesso em Portugal.

Ao lado de Luke D’Eça (Ed), Nelson Patrão (Link) e David Gama (Sérgio), Francisco Borges deu vida ao baterista do grupo, conquistando milhares de fãs. Os 4Taste editaram álbuns, esgotaram concertos e tornaram-se uma verdadeira febre entre o público jovem.

Depois de se afastar da representação e dos holofotes, Francisco Borges decidiu seguir um caminho bem diferente daquele que muitos poderiam imaginar. Longe da televisão, licenciou-se em Direito e construiu uma carreira sólida como advogado.

Além disso, Francisco é também gestor de uma empresa dedicada à produção de eventos, mostrando uma faceta empresarial que muitos desconheciam. Ainda assim, o “Jota” nunca fechou completamente a porta à música. Em 2024, aceitou regressar aos palcos para o aguardado concerto de reunião dos 4Taste, que juntou também os D’ZRT e as Just Girls no Passeio Marítimo de Algés.

Hoje, o eterno “Jota” está longe das novelas, mas continua ligado ao mundo da música, agora nos bastidores e com uma carreira construída fora da televisão, sem nunca esquecer as memórias que marcaram uma geração.