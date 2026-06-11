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Foi Afonso, uma das personagens mais marcantes, de «Morangos com Açúcar». Veja como ele está diferente

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 35min
Foi Afonso, uma das personagens mais marcantes, de «Morangos com Açúcar». Veja como ele está diferente - TVI

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O ex-ator Francisco Côrte-Real, de 39 anos, ficou marcado na televisão portuguesa pela sua participação na terceira temporada de Morangos com Açúcar, onde interpretou o memorável Afonso Pimentel. O personagem destacou-se rapidamente junto do público juvenil, sobretudo pelo seu envolvimento amoroso com Susana, interpretada por Diana Chaves, uma das histórias mais populares da série.

Na trama de “Morangos com Açúcar 3”, Afonso era também apresentado como o melhor amigo do protagonista Tiago, interpretado por Luís Lourenço, desempenhando um papel importante na dinâmica da narrativa e contribuindo para o sucesso da série juvenil que marcou toda uma geração.

Com o passar dos anos, Francisco Côrte-Real acabou por se afastar do pequeno ecrã, optando por seguir um caminho profissional fora da representação. Longe da televisão há já vários anos, o ex-“moranguito” decidiu apostar no setor da restauração, tendo aberto um espaço dedicado às francesinhas na cidade de Lisboa. O vida de Afonso também é dedicada ao desporto, mais especificamente ao box: 

Este novo projeto marca uma mudança significativa na sua vida profissional, refletindo uma transição do mundo artístico para o empreendedorismo, numa área completamente diferente daquela que o tornou conhecido do grande público.

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