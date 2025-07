Filho de Pedro Lima emociona o país com gesto corajoso: «Saí exausto e preenchido»

Emoção: João Francisco Lima partilha lição de coragem ao lado de surfista paralisada: “Saí exausto e preenchido”

João Francisco Lima, filho do ator Pedro Lima, voltou a emocionar os seguidores ao partilhar uma experiência comovente nas redes sociais. O jovem, de 25 anos, tornou-se uma voz ativa na área da saúde mental após a morte trágica do pai, em 2020, e continua a inspirar pela sua sensibilidade e empatia.

Desde o suicídio de Pedro Lima, que marcou o país, João Francisco mergulhou no universo da saúde mental — primeiro para compreender as suas próprias emoções e depois para ajudar os outros. Deu palestras, envolveu-se em projetos e tornou-se uma referência entre os jovens portugueses no combate ao estigma que ainda rodeia este tema. Agora, ainda que tenha feito uma pausa consciente nesse percurso, continua disponível para apoiar quem o procura.

Numa publicação recente, revelou uma experiência transformadora com uma jovem chamada Sara. “A Sara é surfista, tem uma lista de sonhos a cumprir antes de morrer, tem um sorriso e boa disposição contagiantes, e uma coragem assustadora”, começou por escrever. O que torna esta história ainda mais impactante é que Sara está paralisada do peito para baixo.

Juntos, enfrentaram um mar revolto, sem colete, sem barbatanas, sem qualquer tipo de auxílio. Sara manteve-se à tona com a força dos braços, mesmo quando caía da prancha e era apanhada pelas ondas. “Eu, em pânico, cheguei sempre a uma gargalhada dobrada de quem estava a desfrutar de cada segundo. Saí exausto e preenchido”, confessou João Francisco.

A publicação gerou uma onda de comentários com palavras de apoio e admiração. A atriz Sara Prata comentou: “É assim que a vida ganha mais sentido, bravo a ambos!!”. Outras mensagens elogiaram o gesto: “És enorme, meu querido”, “Se o mundo tivesse mais Franciscos, isto era um verdadeiro arco-íris”.

João Francisco Lima continua a usar a sua voz e experiências pessoais para fazer a diferença — um legado de empatia e força que muitos dizem ser digno do orgulho de Pedro Lima.

